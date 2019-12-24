Чиновник из Башкирии похитил выделенные на ремонт дороги деньги

Мужчина подготовил фиктичные документы о приемке выполненных работ, их стоимости и затратах, предоставил все данные подрядчику и пояснил, что работы выполнены другими лицами. Справки, которые он предоставил, стали основанием для оплаты сделки и перечислении денег на счет «Промышленное строительство». После компания вернула деньги на счет в бюджет, поэтому чиновник завладеть ими не смог.