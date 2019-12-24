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Чиновник из Башкирии похитил выделенные на ремонт дороги деньги

24 декабря 2019, 11:32
Фото: Mkset.ru
В настоящий момент в его отношении утверждено обвинительное заключение.

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, обвинительное заключение утверждено в отношении 51-летнего главы Янышевского сельсовета. Мужчину обвиняют в служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ).

В следствии считают, что в период с сентября по декабрь 2018 года чиновник заключил контракт на сумму более 463 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения и очистку свалки с компаней Промышленное строительство».

Мужчина подготовил фиктичные документы о приемке выполненных работ, их стоимости и затратах, предоставил все данные подрядчику и пояснил, что работы выполнены другими лицами. Справки, которые он предоставил, стали основанием для оплаты сделки и перечислении денег на счет «Промышленное строительство». После компания вернула деньги на счет в бюджет, поэтому чиновник завладеть ими не смог.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.

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#Новости#Коррупция#Алия Фатхиева#Общество
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