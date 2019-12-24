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«Чего вы улыбаетесь?»: чиновники мэрии Уфы слишком весело выслушали доклад медика

24 декабря 2019, 05:52
Фото: скриншот видео. / ufacity.info
Особую радость вызвала информация о лекарствах, которые могут понадобиться в новогоднюю ночь.

Сегодня, 24 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы выступил начальник отдела охраны здоровья населения мэрии Радиф Сабиров с сообщением о работе медучреждений города в период новогодних каникул.

По его словам, с 18 декабря руководство минздрава РБ и всех медицинских учреждений Уфы работает в круглосуточном режиме.

В случае травм, которые могут произойти в период празднования Нового года, Радиф Сабиров предложил обращаться в дежурные травмпункты. которые будут также работать в круглосуточном режиме.

Детей в случае какого-либо ЧП можно доставить в следующие травмпункты.

При повреждении глаз следует обращаться по таким адресам.

Стоматологические проблемы можно будет решить в таких медучреждениях.

Почему-то эта довольно серьезная информация очень развеселила чиновников, которые слушали доклад Радифа Сабирова.

Особенную радость у них вызвало сообщение об адресах дежурных аптек, куда можно обратиться при отсутствии необходимых лекарств дома.

— Чего вы улыбаетесь? — обратился к подчиненным мэр города Ульфат Мустафин. который. впрочем, и сам выглядел весьма довольным. — Он о лекарствах говорит, а вы радуетесь…

— Ну, ничего удивительного, — флегматично отреагировал на происходящее докладчик Радиф Сабиров. — Медицина же выступает.

Далее, как ни в чем не бывало, он продолжил свое серьезное повествование.

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