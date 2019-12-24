«Чего вы улыбаетесь?»: чиновники мэрии Уфы слишком весело выслушали доклад медика

Сегодня, 24 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы выступил начальник отдела охраны здоровья населения мэрии Радиф Сабиров с сообщением о работе медучреждений города в период новогодних каникул.
По его словам, с 18 декабря руководство минздрава РБ и всех медицинских учреждений Уфы работает в круглосуточном режиме.
В случае травм, которые могут произойти в период празднования Нового года, Радиф Сабиров предложил обращаться в дежурные травмпункты. которые будут также работать в круглосуточном режиме.
Детей в случае какого-либо ЧП можно доставить в следующие травмпункты.
При повреждении глаз следует обращаться по таким адресам.
Стоматологические проблемы можно будет решить в таких медучреждениях.
Почему-то эта довольно серьезная информация очень развеселила чиновников, которые слушали доклад Радифа Сабирова.
Особенную радость у них вызвало сообщение об адресах дежурных аптек, куда можно обратиться при отсутствии необходимых лекарств дома.
— Чего вы улыбаетесь? — обратился к подчиненным мэр города Ульфат Мустафин. который. впрочем, и сам выглядел весьма довольным. — Он о лекарствах говорит, а вы радуетесь…
— Ну, ничего удивительного, — флегматично отреагировал на происходящее докладчик Радиф Сабиров. — Медицина же выступает.
Далее, как ни в чем не бывало, он продолжил свое серьезное повествование.