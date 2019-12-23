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Власти Башкирии хотят открыть академию транспорта

23 декабря 2019, 12:02
Фото: Mkset.ru
Уфимский автотранспортный колледж передадут в ведение Госкомтранса.

Об этом заявил глава комитета Тимур Мухаметьянов. По его словам, решение связано с тем, что сейчас в республике ощущается дефицит кадров, что особенно стало заметно во время реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Мухаметьянов сообщил, что подрядчики и заказчики выявили недостаточный уровень компетенции у дорожных рабочих.

Уфимский автотранспортный колледж после передачи планируют аккредитовать как высшее учебное заведение и сделать Башкирской государственной академии транспорта. По мнению властей, это поможет обеспечить дорожные предприятия достойными и ценными кадрами.

Глава Башкирии Радий Хабиров инициативу поддержал и поручил оказать поддержку в реализации проекта.

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