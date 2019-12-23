Власти Башкирии хотят открыть академию транспорта

Об этом заявил глава комитета Тимур Мухаметьянов. По его словам, решение связано с тем, что сейчас в республике ощущается дефицит кадров, что особенно стало заметно во время реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Мухаметьянов сообщил, что подрядчики и заказчики выявили недостаточный уровень компетенции у дорожных рабочих.