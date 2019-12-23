В Уфе в отделе полиции избили адвоката: в МВД сообщают об облаве на проституток

Как стало известно Медиакорсети от осведомленных источников, вчера вечером, 22 декабря, около 21.14 в уфимском отделе полиции №10 был якобы избит уфимский адвокат Искандер Кабиров. По его словам, в отношении него применили целый ряд телесных повреждений, хотя он осуществлял защиту доверителя по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей).