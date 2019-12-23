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В Уфе в отделе полиции избили адвоката: в МВД сообщают об облаве на проституток

23 декабря 2019, 12:50
Фото: Instagram
По факту случившегося проводится проверка.

Как стало известно Медиакорсети от осведомленных источников, вчера вечером, 22 декабря, около 21.14 в уфимском отделе полиции №10 был якобы избит уфимский адвокат Искандер Кабиров. По его словам, в отношении него применили целый ряд телесных повреждений, хотя он осуществлял защиту доверителя по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей).

Сообщается, что Кабирову проломили голову. Фото своего лица после избиения Кабиров выложил в свой личный аккаунт в Instagram. Сам пока адвокат, по его же словам, находится в неудовлетворительном состоянии и заявляет, что не может дать оперативный комментарий.

В МВД по республике сообщили, что по данному факту начата проверка.

«По имеющейся на данный момент информации, сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц занимающихся проституцией. В ходе проведения мероприятий по одному из адресов туда пришел гражданин, который не представил каких-либо документов, удостоверяющих, что он является адвокатом. В настоящее время сообщение от данного гражданина зарегистрировано, проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством», - сообщили в МВД по РБ.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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