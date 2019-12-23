Цирк дю Солей впервые едет в Уфу и представит шоу CRYSTAL

Шоу CRYSTAL – 42-я по счету постановка Cirque du Soleil. С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более 200 миллионов зрителей в 450 с лишним городах в 60 странах мира. По всему миру в 2019 году зрители смогут увидеть 20 шоу Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Rus – совместное предприятие, созданное в 2008 году в партнерстве с Джорджем и Крейгом Кохонами, сегодня полностью принадлежит канадской компании и отвечает за развитие бизнеса Cirque du Soleil в России. С 2009 году шоу Cirque du Soleil увидели более 2,5 млн. российских зрителей. Подробнее – на сайте www.cds.ru.