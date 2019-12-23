Спасатели предупредили об усилении ветра в Башкирии

Сообщается, что с 20:00 23 декабря до 20:00 24 декабря в республике будет облачно, небольшой мокрый снег, гололед, гололедица, однако преимущественно осадков не ожидают.
Прежде всего в госкомитете предупредили об усилении ветра. Он ожидается южный от 7 до 12 метров в секунду, возможны также порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях -15,-20°, днем -3,-8°, по югу до -13°.
Медиакорсеть также ранее сообщала, что в МЧС по Башкирии предупреждали о сильном гололеде и тумане, видимость в котором не превысит 500 метров. В Башгидромете предупреждали также, что эта неделя обещает быть морозной: если днем температура воздуха составит до -12, то ночью до -25.