Спасатели предупредили об усилении ветра в Башкирии

Медиакорсеть также ранее сообщала, что в МЧС по Башкирии предупреждали о сильном гололеде и тумане, видимость в котором не превысит 500 метров. В Башгидромете предупреждали также, что эта неделя обещает быть морозной: если днем температура воздуха составит до -12, то ночью до -25.