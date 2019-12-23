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Роспотребнадзор назвал основные критерии выбора ёлки

23 декабря 2019, 18:35
Фото: publicdomainpictures.net/
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору новогодней ёлки. Они отметили, что выбирать натуральную ель раньше двадцатых чисел декабря не стоит, потому что хвоя может осыпаться раньше наступления праздника.

Эксперты также напомнили о том, что покупать дерево нужно только в официальных точках продаж и о том, что другие способы приобретения незаконны, сообщает газета «Известия»

В ведомстве отметили, что перед приобретением следует встряхнуть ёлку: иголки с неё осыпаться не должны. Ствол дерева должен быть ровным и толстым, а ветви - гибкими.

Эксперты дали рекомендации и по выбору искусственной ели. Её ветви и хвоя должны быть плотно закреплены. Не стоит приобретать искусственную ель со слишком резким запахом - скорее всего, материалы для её изготовления не соответствуют нормативам.

Кроме этого, на упаковке должна быть информация о том, что дерево обработано составом, предохраняющим от возгорания.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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