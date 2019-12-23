Роспотребнадзор назвал основные критерии выбора ёлки

Эксперты также напомнили о том, что покупать дерево нужно только в официальных точках продаж и о том, что другие способы приобретения незаконны, сообщает газета «Известия»
В ведомстве отметили, что перед приобретением следует встряхнуть ёлку: иголки с неё осыпаться не должны. Ствол дерева должен быть ровным и толстым, а ветви - гибкими.
Эксперты дали рекомендации и по выбору искусственной ели. Её ветви и хвоя должны быть плотно закреплены. Не стоит приобретать искусственную ель со слишком резким запахом - скорее всего, материалы для её изготовления не соответствуют нормативам.
Кроме этого, на упаковке должна быть информация о том, что дерево обработано составом, предохраняющим от возгорания.