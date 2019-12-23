«Приспустил мне штаны»: следком Башкирии проверяет жалобу уфимца на пытки полицейских

По информации комитета, в настоящий момент следствие начало проверку по факту жалобы жителя Стерлитамака Владислава Воробьева. Медиакорсеть ранее писала, что мужчина сообщил, что сотрудники правоохранительных органов, чтобы выбить признание в поджоге автомобилей, избивали, угрожали ему изнасилованием дубинкой и даже приспустили штаны.
В Комитете против пыток передали, что полицейские завели руки Владислава за спину и надели наручники, затем повалили его на пол посреди кабинете. Позже его посадили в позу «лотоса», заставив пожать ноги. Один из полицейских в этот момент сел ему на спину.
«Я стал кричать, что мне очень больно, и что я задыхаюсь. Это продолжалось не менее пятнадцати минут. Также сотрудники полиции нанесли мне удары руками по голове, один из полицейских пнул меня ногой в живот, – вспоминает Воробьев. – В какой-то момент один из сотрудников полиции приспустил мне штаны. Я почувствовал, что к моим ягодицам прислонили твердый предмет. Один из полицейских сказал мне, чтобы я признался во всем, а иначе я узнаю, что такое ПР-74. Я понял, что сотрудники полиции могут изнасиловать меня этим предметом, я сказал, что во всем признаюсь», – цитирует Владислава портал комитета.
Уроженец Стерлитамака также рассказал юристам, что когда правоохранители стали задавать ему вопросы о поджогах, то на каждый, по их мнению, неправильный ответ ударяли его по голове. В итоге он подписал объяснение о поджоге. На ночь мужчину оставили в отделение, а утром потребовали подписать «явку с повинной».
Сообщается, что Владислав все подписал, опасаясь, что его и дальше будут избивать, так как утром это было первое, что сделали полицейские, зайдя к нему.
«В какой-то момент я остался вдвоем в кабинете с сотрудником полиции, который избивал меня утром перед допросом. Он сказал мне, что если еще раз меня встретит, то прострелит мне голову. В этот момент он достал из кобуры пистолет и направил его на меня. Я испугался и думал, что он меня застрелит, но через некоторое время полицейский убрал пистолет», – рассказал Владислав.
В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В суде он рассказал об избиении, и в травмпункте, куда его отвезли после суда, подтвердили наличие травм.
16 декабря, отмечается в комитете, Владиславу отменили перу пресечения, так как ему не было предъявлено обвинение в совершении этого преступления в установленном порядке. В настоящее время следователь проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
«Уже сейчас очевидно, что до задержания сотрудниками полиции Владислав не имел телесных повреждений и проблем со здоровьем, а сразу после пребывания в отделе МВД России по Стерлитамакскому району они появились. Также возникает резонный вопрос, каким образом Владислав Воробьев мог якобы добровольно признаться в совершении преступлений, если впоследствии обвинение Воробьеву предъявлено не было, а мера пресечения отменена следователем. Учитывая все это, а также показания очевидцев и иные факты, мы полагаем, что у Следственного комитета уже сейчас есть достаточные основания для возбуждения уголовного дела», – прокомментировал юрист Комитета против пыток.