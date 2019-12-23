«Приспустил мне штаны»: следком Башкирии проверяет жалобу уфимца на пытки полицейских

«Я стал кричать, что мне очень больно, и что я задыхаюсь. Это продолжалось не менее пятнадцати минут. Также сотрудники полиции нанесли мне удары руками по голове, один из полицейских пнул меня ногой в живот, – вспоминает Воробьев. – В какой-то момент один из сотрудников полиции приспустил мне штаны. Я почувствовал, что к моим ягодицам прислонили твердый предмет. Один из полицейских сказал мне, чтобы я признался во всем, а иначе я узнаю, что такое ПР-74. Я понял, что сотрудники полиции могут изнасиловать меня этим предметом, я сказал, что во всем признаюсь», – цитирует Владислава портал комитета.