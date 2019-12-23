Представители «Свинки Пеппы» и Angry Birds подали в суд на пермских бизнесменов

Как правило, иски подаются на сумму 50 тысяч рублей. Многие подобные судебные дела инициирует компания Rovio Entertainment, которая владеет авторскими правами компьютерной игры Angry Birds. С 2016 года представители мультгероев подали 163 иска в отношении пермских ИП и ООО. В этом году количество исков достигло 37. Об этом пишет properm.ru.