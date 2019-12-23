МИД РФ: Трамп заинтересован в поездке в Москву 9 мая

По словам Лаврова, Трамп неоднократно заявлял о важности даты окончания Великой войны. Он говорил, что хочет принять участие в праздничных мероприятиях, если ему позволит график.
Американский лидер уже получил приглашение посетить РФ 9 мая. Трамп выразил желание совершить официальный визит в Россию. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что приезд по случаю окончания войны для руководителя страны, которая внесла огромный вклад в борьбу с Третьим Рейхом, является правильным шагом.