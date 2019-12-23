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МИД РФ: Трамп заинтересован в поездке в Москву 9 мая

23 декабря 2019, 11:08
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет приехать в Москву на празднование 9 мая.

В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Второй Мировой войны. Об этом информирует RT.

По словам Лаврова, Трамп неоднократно заявлял о важности даты окончания Великой войны. Он говорил, что хочет принять участие в праздничных мероприятиях, если ему позволит график.

Американский лидер уже получил приглашение посетить РФ 9 мая. Трамп выразил желание совершить официальный визит в Россию. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что приезд по случаю окончания войны для руководителя страны, которая внесла огромный вклад в борьбу с Третьим Рейхом, является правильным шагом.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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