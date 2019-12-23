История бесценна: в Уфе семью врачей заставляют платить 25 млн за снос ветхого дома

- С учетом нашего негативного опыта общения с контролирующими органами мы считаем, что в любой работе по сохранению объектов культурного наследия самое важное - это прозрачность и понятность. В этом процессе важно все: люди, которые в нем проживают, город, инвестор (если он есть) и надзорный орган. Только вследствие диалога между ними будет возможно учесть интересы всех сторон и избежать различных конфликтов, которые, как правило, возникают на пустом месте. Пока этого диалога в реальности нет, и мы видим множество примеров негативных последствий как для людей, так и для города и самих объектов, - поделился мнением Иван Зорин, руководитель отдела маркетинга Группы компаний «Жилстройинвест», которая занимается жилищной застройкой, попутно реставрирует старинные здания, но все равно получая критику от Башкультнаследия.