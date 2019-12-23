Декабрь 2019 года в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет

К настоящему времени в декабре в российской столице было только пять дней со снегом, причем до 25 декабря синоптики не прогнозируют формирование снежного покрова. При этом ожидаются небольшие осадки в виде снега в последние пять дней месяца, а также незначительное понижение температуры воздуха.