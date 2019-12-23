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Декабрь 2019 года в Москве может стать самым малоснежным за 70 лет

23 декабря 2019, 10:23
Фото: pxhere.com
Декабрь текущего года в Москве может стать самым малоснежным уходящим месяцем года за последние 70 лет, а также одним из самых теплых за последние полвека.

К настоящему времени в декабре в российской столице было только пять дней со снегом, причем до 25 декабря синоптики не прогнозируют формирование снежного покрова. При этом ожидаются небольшие осадки в виде снега в последние пять дней месяца, а также незначительное понижение температуры воздуха.

Как сообщает RNS, в истории наблюдений за последние полвека 52% декабрей в Москве имели снежный покров на протяжении всего месяца, в 38% случаев снег находился на улицах 24-30 дней.

По словам синоптиков, только в последние три года тенденция нарушилась. Так, в декабре 2015 года было зафиксировано только 20 дней со снежным покровом, в декабре 2006 – 13, в декабре 2008 – только 10.

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