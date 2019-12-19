В Башкирии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники

Posted 19 декабря 2019, 09:11
Published 19 декабря 2019, 09:11
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
По информации «Коммерсантъ-Уфа», в республиканском парламенте приняли поправки, которые ограничивают продаже спиртного в розницу в новогодние праздники. Проект предусматривает полный запрет на продажу 3 января, с 4 по 6 января он установлен после 14:00.
Власти региона с помощью закона рассчитывают снизить в новогодние каникулы уровень преступности, суицидов, смертей и злоупотребления алкоголя. За поправки, отмечает издание, проголосовали 82 депутата, 13 выступили против.
С инициативой выступил глава Башкирии Радий Хабиров, по всей видимости, воодущевленный введенными ранее ограничениями в День последнего звонка, День знаний, День молодежи и во время проведения сабантуев.
Также власти региона чуть ранее увеличили на три часа время запрета продажи алкоголя в обычные дни — с 22 до 10 часов (было 23 до 8).