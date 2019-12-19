В Башкирии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники

По информации «Коммерсантъ-Уфа», в республиканском парламенте приняли поправки, которые ограничивают продаже спиртного в розницу в новогодние праздники. Проект предусматривает полный запрет на продажу 3 января, с 4 по 6 января он установлен после 14:00.