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Posted 19 декабря 2019, 09:11

Published 19 декабря 2019, 09:11

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники

В Башкирии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники

19 декабря 2019, 09:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Поправки приняты депутатами Курултая Башкирии сразу в трех чтениях.

По информации «Коммерсантъ-Уфа», в республиканском парламенте приняли поправки, которые ограничивают продаже спиртного в розницу в новогодние праздники. Проект предусматривает полный запрет на продажу 3 января, с 4 по 6 января он установлен после 14:00.

Власти региона с помощью закона рассчитывают снизить в новогодние каникулы уровень преступности, суицидов, смертей и злоупотребления алкоголя. За поправки, отмечает издание, проголосовали 82 депутата, 13 выступили против.

С инициативой выступил глава Башкирии Радий Хабиров, по всей видимости, воодущевленный введенными ранее ограничениями в День последнего звонка, День знаний, День молодежи и во время проведения сабантуев.

Также власти региона чуть ранее увеличили на три часа время запрета продажи алкоголя в обычные дни — с 22 до 10 часов (было 23 до 8).

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#Общество#Новости#Алкоголь#Розничная продажа алкоголя
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