В Башкирии вступил в силу закон об изменении границ

Председатель госсобрания также сообщил, что территория, которая прилегает к оренбургской трассе от М-5 «Урал» до транспортной развязки в направлении аэропорта, относится к Уфе. В введение столицы передано порядка 17 гектаров, которые ранее относились к Чесноковскому и Зубовскому сельсовету. «Впоследствии данный участок трассы Р-240, обслуживаемой за счет федерального бюджета, перейдет в ведение Российской Федерации», – отметил Толкачев.