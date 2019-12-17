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Posted 17 декабря 2019, 10:53

Published 17 декабря 2019, 10:53

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии вступил в силу закон об изменении границ

В Башкирии вступил в силу закон об изменении границ

17 декабря 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе Курултая РБ сообщили, что изменения коснулись Уфы, Уфимского района и Хайбуллинского района.

Согласно принятым поправкам, изменены границы Таналыкского и Маканского сельсоветов в Хайбуллинском районе. Решение объясняется необходимостью начала строительства подземного рудника по добыче медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. В Уфимском районе изменения связаны с оптимизацией федеральной трассы Р-240.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев объяснил, что в Хайбуллинском районе запасы руды залегают на территории Таналыкского сельсовета, в том числе в недрах села Подольск. Людей планируют переселить на территорию Маканского сельсовета, согласие уже получено.

Председатель госсобрания также сообщил, что территория, которая прилегает к оренбургской трассе от М-5 «Урал» до транспортной развязки в направлении аэропорта, относится к Уфе. В введение столицы передано порядка 17 гектаров, которые ранее относились к Чесноковскому и Зубовскому сельсовету. «Впоследствии данный участок трассы Р-240, обслуживаемой за счет федерального бюджета, перейдет в ведение Российской Федерации», – отметил Толкачев.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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