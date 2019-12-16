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Posted 16 декабря 2019, 10:58

Published 16 декабря 2019, 10:58

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В Уфе в Зеленой роще построят спорткомплекс

В Уфе в Зеленой роще построят спорткомплекс

16 декабря 2019, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Контракт на строительство получит компания «Дортрансстрой»

По информации «Коммерсантъ-Уфа», контракт стоимостью 446,5 млн рублей с компанией заключит Управление капитального строительства Башкирии. В планах строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ по гимнастике на углу улиц Авроры и Рабкоров.

По информации издания, «Дортрансстрой» во время аукциона предложил снизить начальную стоимость контракта на 17,5%. Изначально цена составляла 541,27 млн рублей. Работа должна быть завершена к 30 ноября 2021 года.

В Центре спортивной подготовки должен быть тренажерный зал, сертифицированный соревновательный зал для международных соревнований, гостиница и реабилитационный центр.

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