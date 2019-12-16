В Башкирии собрали более 30 млн рублей штрафов за парковку

Владимир Спеле отчитался, что штрафы на сумму 30,3 млн рублей за парковку на газонах выписали с апреля текущего года. Всего за этот период только в Уфе было вынесено более 24 тысяч постановлений, больше всего нарушений в Октябрьском районе города