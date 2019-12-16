В Башкирии собрали более 30 млн рублей штрафов за парковку

Posted 16 декабря 2019, 09:52
Published 16 декабря 2019, 09:52
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Владимир Спеле отчитался, что штрафы на сумму 30,3 млн рублей за парковку на газонах выписали с апреля текущего года. Всего за этот период только в Уфе было вынесено более 24 тысяч постановлений, больше всего нарушений в Октябрьском районе города
В то же время он добавил, что общее число автотранспортных средств, размещенных с нарушениями, снизилось. В качестве причины он обозначил обустройство парковок и установку ограждений для газонов.
Напомним, в сентябре отчитывались, что цифра штрафов достигла 24,7 млн рублей.
Глава республики Радий Хабиров тогда отметил, что жители в регионе стали более дисциплинированными, чем в других регионаз. «Будем считать, что они нас услышали и пошли навстречу», – прокомментировал результаты Радий Хабиров.