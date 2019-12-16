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Posted 16 декабря 2019, 08:01

Published 16 декабря 2019, 08:01

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Глава Башкирии пообещал разобраться с мусорным коллапсом в новогодние каникулы

Глава Башкирии пообещал разобраться с мусорным коллапсом в новогодние каникулы

16 декабря 2019, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вопрос был поднят на оперативном совещании.

Разговор о вывозе мусора в новогодние каникулы был затронут во время обсуждения повышения платы за эту услугу. Заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров отметил, что в республике хотят увеличить собираемость платы, но при этом качество услуг должно повыситься.

«Лишь потом можно будет говорить о каких-то изменениях в платежах и тарифах, — отметил он. В настоящий момент уже состоялось совещание с участие регоператоров.

Руководитель региона Радий Хабиров на заявление отреагировал словами, что вопрос собираемости платежей уже поднимался. Важнее сейчас то, что будет немало мусора в Новый год.

«Переговорите с операторами, чтобы они не устроили нам мусорный коллапс. Чтобы регоператоры работали. 1 января люди же идут на работу — врачи, водители, сотрудники МВД. Пусть и регоператоры тоже выходят», – поручил он.

Напомним, ранее глава Башкирии угрожал чиновникам, что те будут работать по ночам до того момента, пока вопрос с мусором не будет решен. Пока что угроза не была приведена в исполнение.

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#Общество#Новости#Мусор
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