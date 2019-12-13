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Posted 13 декабря 2019, 05:00

Published 13 декабря 2019, 05:00

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В России переход на электронные трудовые книжки начнется 1 апреля 2020 года

В России переход на электронные трудовые книжки начнется 1 апреля 2020 года

13 декабря 2019, 05:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект, переход на них одобрил и Совет Федерации.

Эксперимент по переходу на электронные трудовые книжки пройдет с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Планируется, что на это будет потрачено 124,6 млн руб. из бюджета.

Участниками эксперимента смогут стать работники, подавшие письменные заявления работодателям. Работодатель, в свою очередь, в течение трех рабочих дней будет должен направить ему необходимые электронные документы.

Трудовая книжка может существовать либо в электронной форме, либо бумажной, пока работник вправе отказаться от электронного варианта. Все расходы по ведению электронных книжек лягут на работодателя. Бюджетные средства будут направлены на создание и обеспечение функционирования электронного сервиса вакансий «Работа в России» — бесплатного как для работников, так и для работодателей.

Дальнейшая замена бумажных трудовых книжек на электронные будет добровольной и постепенной, но людям, впервые поступающим на работу, традиционный бумажный документ выдаваться уже не будет.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Трудоустройство
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