В России переход на электронные трудовые книжки начнется 1 апреля 2020 года

Трудовая книжка может существовать либо в электронной форме, либо бумажной, пока работник вправе отказаться от электронного варианта. Все расходы по ведению электронных книжек лягут на работодателя. Бюджетные средства будут направлены на создание и обеспечение функционирования электронного сервиса вакансий «Работа в России» — бесплатного как для работников, так и для работодателей.