«На ощупь добрался»: мужчина из Башкирии серьезно пострадал из-за ожога паром

По информации пресс-службы ведомства, сотрудник «Азимут-ЦК» вышел на работу 9 ноября в котельную на территории Белебеевского месторождения, тогда и произошел выброс пара, который нанес работнику увечья. Сообщается, что перед продувкой котла мужчина услышал странный свист и решил закрыть отсекающие краны, чтобы работа котла была остановлена.