«На ощупь добрался»: мужчина из Башкирии серьезно пострадал из-за ожога паром

Posted 13 декабря 2019, 10:56
Published 13 декабря 2019, 10:56
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Несчастный случай, в котором пострадал 60-летний вахтовик из Челябинской области, по информации гоструда, произошел в Белебеевском районе.
По информации пресс-службы ведомства, сотрудник «Азимут-ЦК» вышел на работу 9 ноября в котельную на территории Белебеевского месторождения, тогда и произошел выброс пара, который нанес работнику увечья. Сообщается, что перед продувкой котла мужчина услышал странный свист и решил закрыть отсекающие краны, чтобы работа котла была остановлена.
Осуществить задуманное мужчина не успел, так как в этот момент произошел объемный выброс пара, обжегший его. «Он упал на пол, на ощупь добрался до запасного выхода», – передается в сообщении инспекции. Пострадавшего доставили в уфимскую больницу №18, в ожоговое отделение.
Причинами случившегося называют конструктивные недостатки и недостаточную надёжность машин. Компанию «Азимут-ЦК» привлекли к административной ответственности в виде штрафов.