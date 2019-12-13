Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в популярном направлении

«Совместно с авиакомпаниями мы продолжаем работу по развитию региональных маршрутов. В настоящее время количество рейсов на внутренних воздушных линиях, выполняемых из Уфы в другие регионы в обход Москвы, составляет более 56%, и мы намерены максимально увеличить этот показатель», – прокомментировал генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.