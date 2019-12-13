Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в популярном направлении

Posted 13 декабря 2019, 08:09
Published 13 декабря 2019, 08:09
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По информации пресс-службы воздушной гавани, полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете ATR-72. Длительность полета составит 50 минут, отправление из Уфы запланировано на 14:45 по местному времени.
«Совместно с авиакомпаниями мы продолжаем работу по развитию региональных маршрутов. В настоящее время количество рейсов на внутренних воздушных линиях, выполняемых из Уфы в другие регионы в обход Москвы, составляет более 56%, и мы намерены максимально увеличить этот показатель», – прокомментировал генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.
К текущему моменту авиакомпания «Ютейр» выполняет регулярные рейсы из Уфы по более 10 направлений, в том числе, в Москву, Казань, Самару, Екатеринбург, Сургут и другие города, приводится в сообщении аэропорта.