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Posted 13 декабря 2019, 08:09

Published 13 декабря 2019, 08:09

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в популярном направлении

Из аэропорта «Уфа» открываются прямые рейсы в популярном направлении

13 декабря 2019, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новый рейс начнет выполняться с 6 марта 2020 года по маршруту Уфа-Пермь авиакомпанией «Ютейр».

По информации пресс-службы воздушной гавани, полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете ATR-72. Длительность полета составит 50 минут, отправление из Уфы запланировано на 14:45 по местному времени.

«Совместно с авиакомпаниями мы продолжаем работу по развитию региональных маршрутов. В настоящее время количество рейсов на внутренних воздушных линиях, выполняемых из Уфы в другие регионы в обход Москвы, составляет более 56%, и мы намерены максимально увеличить этот показатель», – прокомментировал генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

К текущему моменту авиакомпания «Ютейр» выполняет регулярные рейсы из Уфы по более 10 направлений, в том числе, в Москву, Казань, Самару, Екатеринбург, Сургут и другие города, приводится в сообщении аэропорта.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Самолеты#Самолет
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