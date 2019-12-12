Рэп-фестиваль «Новая Атланта» в Уфе: Не знаешь языка — рычи

И поэтому же в анамнезе «атлантов» читается еще не спавшая пелена подражательства героям предыдущих поколений — не столько собственно южного рэпа из Атланты, сколько Korn, Limp Bizkit, Beastie boys вплоть до отечественных примеров вроде «Психеи». Эти бесконечные рэп-подходы иногда позволяют вычистить музыкальный прием изнутри и наполнить его новой начинкой, иногда срабатывают не столько хитрые словесные конструкции, сколько отдельные элементы интонаций и опустевшие междометия («Сегодня мы животные» — предваряет свое выступление Morgenshtern). И хотя в этом жанре очевидно больше воздуха и экспериментов, чем в том, что сейчас все еще называют рок-музыкой, покоренный пик уфимского рэпа — еще не работающая система, а лишь мощный потенциал, у которого все [может быть] впереди.