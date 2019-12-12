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Posted 12 декабря 2019,, 13:05

Published 12 декабря 2019,, 13:05

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Рэп-фестиваль «Новая Атланта» в Уфе: Не знаешь языка — рычи

12 декабря 2019, 13:05
11 декабря на сцене Уфа-Арены собрался весь цвет молодого уфимского рэпа, с успехом покоряющий пространства за пределами региона, — Kurt92, Heartsnow, MVCMVRSS, Basic Boy, Лауд, Thomas Mraz, Morgenshtern, Face.

Организаторы назвали это событие «Новая Атланта», намекая на то, что столица Башкирии за последние годы незаметно стала чуть ли не важнейшей точкой на рэп-карте страны. Биток на танцполе и горячее приветствие каждого участника лайнапа однозначно говорят о том, кто сегодня герой нового поколения. Весь вечер артисты называли фестиваль легендарным, неизменно добавляя свои цветы зла, радости и счастья в общий музыкальный букет, который, впрочем, стоит в стакане, наполненном лишь наполовину.

Шум и ярость

Когда леденящий душу восторг испытывает на прочность танцпол «Уфа-Арены», а осевшие родители несовершеннолетних пытаются угадать местоположение своих детей в зверином вареве в центре зала, нет времени думать, почему именно эта музыка здесь и сейчас оказалась впереди, внутри и снаружи.

Теперь же — самое время.

Пятичасовой (!) фестиваль современной и чертовски востребованной музыки показал, что у молодых артистов, уже сейчас собирающих стадионы, для описания сегодняшнего дня практически нет для этого адекватного языка и соответствующей музыкальной ткани, которая могла бы во всей полноте передать весь нынешний пост-пост, мета-мета. Характерно, что в паузах между песнями часть артистов автоматически переходила с яростной, условно «молодежной» лексики на канцелярскую, безжизненную речь, а проще всего зал объединялся динамикой хоккейных кричалок. В этом угадывается не только маска, которую каждому из участников фестиваля приходится надевать (или снимать) на сцене, но и неразорванная связь с нынешним неосоветским стилем, который ожившим трупом обтекает контурные карты современной культуры, с каким бы удовольствием его ни материли.

Подобную претензию можно высказать как к этому материалу, так и в адрес всех башкирских медиа, которые даже переехав в цифровое пространство, продолжают жить в форме советских передовиц. Но и здесь, очевидно, не найден новый язык и форма, которые могли бы удовлетворить и читателя, с тоской глядящего вслед Илону Маску, и постоянного зрителя БСТ.

Все устремленные в будущее «атланты», как магниты, тянутся в прошлое, потому что вынуждены использовать старые приемы и перепридумывать музыку 10-30 летней давности. Иначе им не добиться массовости, без которой невозможен «настоящий» успех; именно массовость сознательно или не очень становится для них ключевым критерием — неслучайно диджейские сеты и паузы ставили в один ряд Кендрика Ламара, Jay Z, Цоя и Eurythmics.

И поэтому же в анамнезе «атлантов» читается еще не спавшая пелена подражательства героям предыдущих поколений — не столько собственно южного рэпа из Атланты, сколько Korn, Limp Bizkit, Beastie boys вплоть до отечественных примеров вроде «Психеи». Эти бесконечные рэп-подходы иногда позволяют вычистить музыкальный прием изнутри и наполнить его новой начинкой, иногда срабатывают не столько хитрые словесные конструкции, сколько отдельные элементы интонаций и опустевшие междометия («Сегодня мы животные» — предваряет свое выступление Morgenshtern). И хотя в этом жанре очевидно больше воздуха и экспериментов, чем в том, что сейчас все еще называют рок-музыкой, покоренный пик уфимского рэпа — еще не работающая система, а лишь мощный потенциал, у которого все [может быть] впереди.

Искра, буря, безумие

Вполне логично, что хедлайнером стал Фэйс, успевший резко сменить творческое направление и углубиться в социальную тематику, — главное всегда заключается не в скорости воспроизведения словесной массы, а в тяжести отдельных слов. Несмотря на то, что его слова привычно уродливы — язык-то все еще не найден — поэзия это крупная (трек Фэйса «Салам» органично вошел в фильм Александра Лунгина «Большая поэзия», а «Юморист» — в одноименный фильм Михаила Идова, у героев которых схожее парализованное состояние языка).

Невольное определение лучшего среди равных неслучайно: именно поэзия становится средством для забывания старого языка и создания нового, поскольку использует слова, отличные по сути и совпадающие по написанию с общеизвестными. Поэзия говорит на языке, у которого фактически отсутствует словарь. Так и «атланты» не боятся искать новое наречие, перемалывая тысячи тонн словесной руды, от пыли которой привычно плюется старшее поколение. Найдут ли — вопрос открытый: не факт, что именно к этому стремятся уфимские рэперы. В конце концов, в каждой Атланте чувствуется отзвук Атлантиды.

Фестиваль по-своему показал и то, как новая музыка способна выхолащивать понятие протеста, без которого сложно представить молодую лирику: мат и накал всевозможных маяковских вариаций давно воспринимается в рамках мейнстрима, особенно учитывая, что главная российская группа — это «Ленинград», лидер которой способен не в пример другим вовремя использовать отдельные могучие слова великого языка. В этом контексте «Новая Атланта» отказывается от какого бы то ни было манифеста; здесь не прозвучало ничего, что можно было бы по убедительности и силе воздействия назвать гимном поколения.

Но это [пока] неважно.

С самого начала фестиваля большие и маленькие артисты на разные лады говорили, что это легендарное событие — сам факт выступления музыкантов, которые самостоятельно вытащили себя наверх в очень короткий срок, — это и есть главное достижение. «Новая Атланта» — лютый гимн молодости и нарастающей волне всевозможного DIY, который со всей ответственностью заявляет, что любой в своем деле может добиться успеха, в том числе и коммерческого, если приложит некоторое количество усилий.

Сам факт выступления на масштабной сцене — ключевая победа если не десятилетия, то года, и было бы чертовски обидно, если бы в этой невероятной атмосфере, где каждый способен стать героем поколения, не будет создано что-то кардинально новое и смелое. Ведь не случайно единственное слово, которое дружно скандировали по обе стороны сцены, было — «УФА».

Иначе зачем это все случилось?

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