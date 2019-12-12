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Posted 12 декабря 2019, 06:06

Published 12 декабря 2019, 06:06

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Администрацию Уфы заподозрили в дискриминации лоточников

Администрацию Уфы заподозрили в дискриминации лоточников

12 декабря 2019, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В УФАС углядели признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны администрации.

В региональном управлении ФАС направили в администрацию башкирской столицы предупреждение о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, передает «Коммерсантъ-Уфа».

По информации издания, в феврале 2019 года в горсовете разработали положение, предусматривающее порядок размещения нестационарных торговых точек. В документе сказано, что для владельцев лотков, которые были установлены до 2015 года, создали преимущества, и теперь они могут заключать с администрацией договоры аренды участков без торгов.

В антимонопольной службе считают, что положение может привести к созданию дискриминационных условий деятельности» для бизнеменов, которые установили эти объекты после марта 2015 года.

Поясним, что к нестационарным торговым объектам принято относить киоски, павильоны, торговые автоматы, лотки, палатки, летние кафе и так далее.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#ФАС
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