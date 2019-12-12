Администрацию Уфы заподозрили в дискриминации лоточников

По информации издания, в феврале 2019 года в горсовете разработали положение, предусматривающее порядок размещения нестационарных торговых точек. В документе сказано, что для владельцев лотков, которые были установлены до 2015 года, создали преимущества, и теперь они могут заключать с администрацией договоры аренды участков без торгов.