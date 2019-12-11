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Posted 11 декабря 2019, 09:47

Published 11 декабря 2019, 09:47

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Уфе в микрорайоне Инорс откроется новая школа

В Уфе в микрорайоне Инорс откроется новая школа

11 декабря 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аукцион был проведен 6 декабря.

«Фирма СУ-10» получила по итогам аукциона, который прошел 6 декабря, контракт стоимостью 1,082 млрд рублей на строительство второй очереди образовательного центра в Инорсе, передает «Коммерсантъ-Уфа».

Контракт, предполагающий строительство школы на 1,65 тысяч мест, будет заключен с Управлением капитального строительства Башкирии.

Начальная стоимость контракта составляла 1,29 млрд рублей, в «СУ-10» предложили исполнить работы со скидкой 16,5%.

На получение контракта также претендовала компания «Дортрансстрой» с предложением построить школу за 1,089 млрд руб.

Средства будут выделены из бюджета республики. Работы завершат до 31 августа 2021 года.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Школьница#Школьники#Питание школьников
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