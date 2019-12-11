В Уфе в микрорайоне Инорс откроется новая школа

Posted 11 декабря 2019, 09:47
Published 11 декабря 2019, 09:47
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
«Фирма СУ-10» получила по итогам аукциона, который прошел 6 декабря, контракт стоимостью 1,082 млрд рублей на строительство второй очереди образовательного центра в Инорсе, передает «Коммерсантъ-Уфа».
Контракт, предполагающий строительство школы на 1,65 тысяч мест, будет заключен с Управлением капитального строительства Башкирии.
Начальная стоимость контракта составляла 1,29 млрд рублей, в «СУ-10» предложили исполнить работы со скидкой 16,5%.
На получение контракта также претендовала компания «Дортрансстрой» с предложением построить школу за 1,089 млрд руб.
Средства будут выделены из бюджета республики. Работы завершат до 31 августа 2021 года.