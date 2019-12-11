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Posted 11 декабря 2019, 11:08

Published 11 декабря 2019, 11:08

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

На Урале зафиксированы новые температурные рекорды

На Урале зафиксированы новые температурные рекорды

11 декабря 2019, 11:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во вторник, 11 декабря в трех городах Северного Урала синоптики зафиксировали три новых температурных рекорда.

Погодные аномалии произошли в Воркуте, Салехарде и Ханты-Мансийске. Об этом информирует RNS.

По данным Центра погоды «Фобос», на Урале держатся не по сезону высокие температуры. То же самое можно сказать и о погоде на большей части Российской Федерации. Особенно это заметно в одном из самых холодных регионов страны – Полярном Урале.

Так в Воркуте столбики термометров вчера показывали +0,2 градуса, в Салехарде — -1,2 градуса, а в Ханты-Мансийске — +0,3 градуса. Прошлые температурные рекорды в данных городах составляли -2,4 градуса, -2,3 градуса и -0,2 градуса.

Предыдущий максимальный показатель для 10 декабря в Салехарде был установлен 70 лет назад, а в Ханты-Мансийске более 50 лет назад.

По словам синоптиков, в ближайшее время на Северном Урале все же похолодает. Ночью температура воздуха будет опускаться до -15 градусов, а местами и до -25 градусов. Днем в регионе воздух станет прогреваться не более чем -10 градусов.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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