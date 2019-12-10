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Posted 10 декабря 2019, 10:30

Published 10 декабря 2019, 10:30

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В России количество безработных сократилось до 661 240 человек

В России количество безработных сократилось до 661 240 человек

10 декабря 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По данным Министерства труда за неделю с 27 ноября по четвертое декабря число безработных в Российской Федерации снизилось с 661 430 до 661 240 человек.

В исследование попали лица, которые зарегистрированы в органах службы занятости. Об этом информирует RNS.

Так численность нетрудоустроенных граждан сократилась в 22 субъектах РФ. Особенно это заметно в Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Тыве, Карачаево-Черкессии, Забайкалье, а также Калининградской, Курской, Омской и Тульской областях.

Одновременно с этим количество безработных выросло в 60 регионах России. Речь идет о Калмыкии, Карелии, Крыме, Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Астраханской, Вологодской, Курганской, Тамбовской областях и других образованиях.

В Адыгее, Марий Эл и Севастополе численность нетрудоустроенных граждан за неделю не изменилась.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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