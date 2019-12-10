В России количество безработных сократилось до 661 240 человек

Posted 10 декабря 2019, 10:30
Published 10 декабря 2019, 10:30
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В исследование попали лица, которые зарегистрированы в органах службы занятости. Об этом информирует RNS.
Так численность нетрудоустроенных граждан сократилась в 22 субъектах РФ. Особенно это заметно в Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Тыве, Карачаево-Черкессии, Забайкалье, а также Калининградской, Курской, Омской и Тульской областях.
Одновременно с этим количество безработных выросло в 60 регионах России. Речь идет о Калмыкии, Карелии, Крыме, Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Астраханской, Вологодской, Курганской, Тамбовской областях и других образованиях.
В Адыгее, Марий Эл и Севастополе численность нетрудоустроенных граждан за неделю не изменилась.