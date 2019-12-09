«Ночами будете сидеть»: Хабиров решил разобраться с мусорной проблемой в Башкирии

Posted 9 декабря 2019, 07:56
Published 9 декабря 2019, 07:56
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Радий Хабиров результатами мусорной реформы был возмущен на оперативном совещании правительства республики.
На оперативке было заявлено о том, что жалобы по мусору вошли в системе «Инцидент» в пятерку самых популярных. В связи с этим глава региона потребовал, чтобы с 16 декабря стали проводится регулярные совещания для муниципалитетов по мусорной реформе.
«И так до тех пор, пока не наведем порядок. Если будет еще хуже, будете собираться в 6 утра, в 5 утра, в 4 утра, ночами будете сидеть. Я понял, что здесь точно требуется ручное управление», – заявил Радий Хабиров.
Глава потребовал, чтобы на оперативных совещаниях присутствовали, как минимум, заместители, принимающие решения в компании. По планам Хабирова, на каждой встрече будут разбирать каждый конкретный факт невывоза мусора, о результатах будут докладывать на оперативных совещаниях правительства.