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Posted 9 декабря 2019, 06:55

Published 9 декабря 2019, 06:55

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Глава минтруда Башкирии назвала число инвалидов из республики

Глава минтруда Башкирии назвала число инвалидов из республики

9 декабря 2019, 06:55
Фото: Артур Салимов.. Медиахолдинг1Mi.
От общей численности населения в регионе проживает 6,6% инвалидов.

На оперативном совещании вице-премьер региона – министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, сообщила со ссылкой на данный Федерального реестра инвалидов, что по состоянию на 1 ноября 2019 года, в республике проживают 267 782 инвалида (6% от общей численности).

Согласно данным реестра, людей с ограниченными возможностями старше 18 лет в республике – 250 743 человека, а детей-инвалидов – 17 039 человек. 74 054 человека являются представителями трудоспособного возраста.

Около 9 769 человек – это люди с первой группой инвалидности, 27 320 человек – со второй группой и 36 965 человек – с третьей группой инвалидности.

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#Алия Фатхиева#Политика#Новости#Инвалиды#Дети-инвалиды
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