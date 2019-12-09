Глава минтруда Башкирии назвала число инвалидов из республики

Posted 9 декабря 2019, 06:55
Published 9 декабря 2019, 06:55
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
На оперативном совещании вице-премьер региона – министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, сообщила со ссылкой на данный Федерального реестра инвалидов, что по состоянию на 1 ноября 2019 года, в республике проживают 267 782 инвалида (6% от общей численности).
Согласно данным реестра, людей с ограниченными возможностями старше 18 лет в республике – 250 743 человека, а детей-инвалидов – 17 039 человек. 74 054 человека являются представителями трудоспособного возраста.
Около 9 769 человек – это люди с первой группой инвалидности, 27 320 человек – со второй группой и 36 965 человек – с третьей группой инвалидности.