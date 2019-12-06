В Курултае Башкирии сообщили дату вступления сухого закона в силу

Posted 6 декабря 2019, 06:54
Published 6 декабря 2019, 06:54
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в настоящий момент уже прошел предварительное рассмотрение в комитете Госсобрания по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.
Напомним, в республике, согласно новым поправкам, предполагается ограничить розничную продажу алкоголя полностью 3 января и частично, с 14:00 до 10:99 4, 5, 6 января.
Спикер парламента отметил, что документ проходит оценку в минэкономики региона, ожидается экспертное заключение от правительства Башкирии. Законопроеет планируется рассмотреть на заседании парламента 19 декабря, его вступление в силу назначено на 29 декабря.
Медиакорсеть передавала, что инициатива об ограничении алкогля исходила от главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона отмечал, что для воздержания от алкогольного возлияния планируется также устроить новогодний досуг для жителей республики.
Спикер парламента Константин Толкачев также отметил, что ежегодно в январе больше всего смертей из-за чрезмерного употребления алкоголя. По данным парламентария, в период с 1 по 3 января основной причиной смерти становится отравление алкоголем. А с 5 по 7 января фиксируется максимальное количество алкогольных психозов, следствием которых становятся суицид и убийства. В группе наибольшего риска мужчины в возрасте от 30 до 54 лет.