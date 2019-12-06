В Курултае Башкирии сообщили дату вступления сухого закона в силу

Спикер парламента Константин Толкачев также отметил, что ежегодно в январе больше всего смертей из-за чрезмерного употребления алкоголя. По данным парламентария, в период с 1 по 3 января основной причиной смерти становится отравление алкоголем. А с 5 по 7 января фиксируется максимальное количество алкогольных психозов, следствием которых становятся суицид и убийства. В группе наибольшего риска мужчины в возрасте от 30 до 54 лет.