В Уфе хотят отдать часть территории «Зеленой рощи» под застройку

Издание «Правда ПФО» передает, что девелоперская группа «Гранель», которую связывают с семьей первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, обратилась в мэрию Уфы с предложением построить новый корпус санатория «Зеленая роща», реорганизовать его территорию, а взамен забрать ее часть под строительство жилья.