В Уфе хотят отдать часть территории «Зеленой рощи» под застройку

Posted 5 декабря 2019, 09:39
Published 5 декабря 2019, 09:39
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Издание «Правда ПФО» передает, что девелоперская группа «Гранель», которую связывают с семьей первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, обратилась в мэрию Уфы с предложением построить новый корпус санатория «Зеленая роща», реорганизовать его территорию, а взамен забрать ее часть под строительство жилья.
Предполагается, что площадь комплекса составит 300 тыс. кв. м, также планируется занять 15 тыс. кв. м коммерческими объектами и объектами социальной инфраструктуры.
По информации «Правды ПФО» президент «Гранели» Ильшат Нигматуллин просит принять дорожную карту реорганизации в максимально короткий срок – не более полутора месяцев. Он также обещает построить новый корпус без преостановления деятельности здравницы.
Напомним, санаторий расположен в лесном массиве одноименного микрорайона. По информации "Ъ-Уфа", сообщил, «Гранель» планирует застроить 20 из 25 га санаторной территории.