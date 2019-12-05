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Posted 5 декабря 2019, 09:39

Published 5 декабря 2019, 09:39

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Уфе хотят отдать часть территории «Зеленой рощи» под застройку

В Уфе хотят отдать часть территории «Зеленой рощи» под застройку

5 декабря 2019, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Взамен предлагается построить новый корпус санатория.

Издание «Правда ПФО» передает, что девелоперская группа «Гранель», которую связывают с семьей первого вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, обратилась в мэрию Уфы с предложением построить новый корпус санатория «Зеленая роща», реорганизовать его территорию, а взамен забрать ее часть под строительство жилья.

Предполагается, что площадь комплекса составит 300 тыс. кв. м, также планируется занять 15 тыс. кв. м коммерческими объектами и объектами социальной инфраструктуры.

По информации «Правды ПФО» президент «Гранели» Ильшат Нигматуллин просит принять дорожную карту реорганизации в максимально короткий срок – не более полутора месяцев. Он также обещает построить новый корпус без преостановления деятельности здравницы.

Напомним, санаторий расположен в лесном массиве одноименного микрорайона. По информации "Ъ-Уфа", сообщил, «Гранель» планирует застроить 20 из 25 га санаторной территории.

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