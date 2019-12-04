mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2019, 12:03

Published 4 декабря 2019, 12:03

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

ВЦИОМ: более 50% россиян отметили улучшение отношения к инвалидам со стороны общества

ВЦИОМ: более 50% россиян отметили улучшение отношения к инвалидам со стороны общества

4 декабря 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более половины граждан России уверены в улучшении отношения со стороны российского общества к лицам с ограниченными возможностями за последние 5-10 лет.

Так считают 54% респондентов, что в два раза больше чем в 2010 году (26%), пишет RNS.

Чаще всего об улучшении отношения к инвалидам говорят женщины (59%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

Еще 36% опрошенные посетовали на то, что главной проблемой маломобильных граждан является вопрос с перемещением по городу. О сложностях с входом и выходом из дома рассказали 30% участников исследования (на 3% больше чем в 2018 году). 26% респондентов считают, что лицам с ограниченными возможностями трудно доставать необходимые медицинские препараты. На недостаточный размер пособий для инвалидов пожаловались 26% граждан, а об их проблемах с трудоустройством поведали 24% жителей РФ.

Отметим, что 47% опрошенных назвали недостаточным внимание, уделяемое государством маломобильным гражданам. Противоположного мнения придерживаются 20% россиян. Ну, а 26% участников опроса уверены, что внимая инвалидам в России уделяется слишком мало.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика