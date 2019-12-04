ВЦИОМ: более 50% россиян отметили улучшение отношения к инвалидам со стороны общества

Posted 4 декабря 2019, 12:03
Published 4 декабря 2019, 12:03
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Чаще всего об улучшении отношения к инвалидам говорят женщины (59%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (59%).
Еще 36% опрошенные посетовали на то, что главной проблемой маломобильных граждан является вопрос с перемещением по городу. О сложностях с входом и выходом из дома рассказали 30% участников исследования (на 3% больше чем в 2018 году). 26% респондентов считают, что лицам с ограниченными возможностями трудно доставать необходимые медицинские препараты. На недостаточный размер пособий для инвалидов пожаловались 26% граждан, а об их проблемах с трудоустройством поведали 24% жителей РФ.
Отметим, что 47% опрошенных назвали недостаточным внимание, уделяемое государством маломобильным гражданам. Противоположного мнения придерживаются 20% россиян. Ну, а 26% участников опроса уверены, что внимая инвалидам в России уделяется слишком мало.