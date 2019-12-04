В Башкирии планируют изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

Власти Башкирии вновь заговорили о проблеме после трагедии на трассе Южноуральск-Магнитогорск, где насмерть разбились двое жителей Сибая и оба были пассажирами «Лады Ларгус». Автомобиль они забронировали в сервисе Blablacar.