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Posted 4 декабря 2019, 12:16

Published 4 декабря 2019, 12:16

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии планируют изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

В Башкирии планируют изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

4 декабря 2019, 12:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Муниципалитетам уже даны указания.

По данным «Башкирского спутникового телевидения», власти Башкирии приняли решение изымать транспорт у нелегальных перевозчиков. По информации руководителя Госкомтранса Тимура Мухаметьянова, в настоящий момент муниципалитетам уже даны указания подготовить площадки для арестованных машин.

Руководитель комитета отдельно обратился к главам муниципалитетов и напомнил, что площадки нужно подготовить до 30 января следующего года.

Напомним, указание «зачистить» площадки от нелегальных межмуниципальных перевозчиков дал на прошедшем оперативном совещании глава республики Радий Хабиров. Аналогичное указание поступило и от мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Власти Башкирии вновь заговорили о проблеме после трагедии на трассе Южноуральск-Магнитогорск, где насмерть разбились двое жителей Сибая и оба были пассажирами «Лады Ларгус». Автомобиль они забронировали в сервисе Blablacar.

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#Общество#Новости#Перевозка пассажиров
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