В Башкирии планируют изымать транспорт у нелегальных перевозчиков

Posted 4 декабря 2019, 12:16
Published 4 декабря 2019, 12:16
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
По данным «Башкирского спутникового телевидения», власти Башкирии приняли решение изымать транспорт у нелегальных перевозчиков. По информации руководителя Госкомтранса Тимура Мухаметьянова, в настоящий момент муниципалитетам уже даны указания подготовить площадки для арестованных машин.
Руководитель комитета отдельно обратился к главам муниципалитетов и напомнил, что площадки нужно подготовить до 30 января следующего года.
Напомним, указание «зачистить» площадки от нелегальных межмуниципальных перевозчиков дал на прошедшем оперативном совещании глава республики Радий Хабиров. Аналогичное указание поступило и от мэра Уфы Ульфата Мустафина.
Власти Башкирии вновь заговорили о проблеме после трагедии на трассе Южноуральск-Магнитогорск, где насмерть разбились двое жителей Сибая и оба были пассажирами «Лады Ларгус». Автомобиль они забронировали в сервисе Blablacar.