Глава Башкирии отменил запрет на подъем снегоходов на гору Иремель

В издании напомнили, что против запрета, введенного в 2018 году, выступали туроператоры. В частности, директор туристической компании «Роза ветров» Николай Кочнев отмечал, что запрет скажется на туристическом потоке в зимнее время, и лишит возможности путешествовать по горе пожилых людей, детей и инвлидов.