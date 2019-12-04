Глава Башкирии отменил запрет на подъем снегоходов на гору Иремель

Posted 4 декабря 2019, 11:46
Published 4 декабря 2019, 11:46
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
«Коммерсантъ-Уфа» сообщает, что руководитель региона Радий Хабиров отменил запрет природоохранной прокуратуры на движение снегоходов по горе Иремель. Сообщается, что главой были также утверждены расценки на снегоходные туры. По информации журналистов, стоимость проезда на туристическом маршруте будет стоит 350 рублей.
В издании напомнили, что против запрета, введенного в 2018 году, выступали туроператоры. В частности, директор туристической компании «Роза ветров» Николай Кочнев отмечал, что запрет скажется на туристическом потоке в зимнее время, и лишит возможности путешествовать по горе пожилых людей, детей и инвлидов.
В «Башинформе» также отмечают, что с просьбой возобновить движение снегоходов для туристов в природном парке обращались к Радию Хабирову и жители деревни Байсакалово Учалинского района.
Туристические маршруты для этого вида транспорта разработаны учеными-биологами.