В Башкирии сотрудники ФСБ задержали 25-летнего парня с килограммом синтетики

Posted 3 декабря 2019, 05:39
Published 3 декабря 2019, 05:39
Modified 3 февраля, 06:33
Updated 3 февраля, 06:33
Как сообщили в пресс-службе ведомства, жителя Агидели осудили сразу по нескольким статьям — ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Речь идет о сбыте наркотиков в особо крупном режиме.
Оперативники ФСБ установили, что молодой человек перевозил и скрывал в тайнике-закладке килограмм синтетических наркотиков. Его он планировал разделить на сотни разовых доз, а потом продать.
Примечательно, что парень вину свою полностью признал и решил сотрудничать со следствием. Его в итоге осудили на шесть лет колонии строгого режима. Обвинительный приговор вступил в силу.
Ранее Медиакорсеть писала о новом опасном увлечении среди подростков республики — сниффинге, увлечение которым может запросто закончиться летальным исходом. Мы также писали, что башкирская столица — город Уфа — вошла в десятку городов страны по количеству тайников-закладок с наркотиками.