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Posted 3 декабря 2019, 05:39

Published 3 декабря 2019, 05:39

Modified 3 февраля, 06:33

Updated 3 февраля, 06:33

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали 25-летнего парня с килограммом синтетики

3 декабря 2019, 05:39
Ему грозит 6 лет колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жителя Агидели осудили сразу по нескольким статьям — ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Речь идет о сбыте наркотиков в особо крупном режиме.

Оперативники ФСБ установили, что молодой человек перевозил и скрывал в тайнике-закладке килограмм синтетических наркотиков. Его он планировал разделить на сотни разовых доз, а потом продать.

Примечательно, что парень вину свою полностью признал и решил сотрудничать со следствием. Его в итоге осудили на шесть лет колонии строгого режима. Обвинительный приговор вступил в силу.

Ранее Медиакорсеть писала о новом опасном увлечении среди подростков республики — сниффинге, увлечение которым может запросто закончиться летальным исходом. Мы также писали, что башкирская столица — город Уфа — вошла в десятку городов страны по количеству тайников-закладок с наркотиками.

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#Надежда Валитова#Происшествия#Новости
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