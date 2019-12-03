В Башкирии часть жителей может вернуть уплаченные налоги

В пресс-службе Госсобрания – Курултая Башкирии сообщили, что 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Уточняется, что в случае невыплаты заплатить нужно будет не только налог, но и набежавшие пени за каждый просроченный день.