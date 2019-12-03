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Posted 3 декабря 2019, 08:54

Published 3 декабря 2019, 08:54

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В Башкирии часть жителей может вернуть уплаченные налоги

В Башкирии часть жителей может вернуть уплаченные налоги

3 декабря 2019, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Деньги возвращают заплатившим налог льготникам.

В пресс-службе Госсобрания – Курултая Башкирии сообщили, что 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Уточняется, что в случае невыплаты заплатить нужно будет не только налог, но и набежавшие пени за каждый просроченный день.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, льгота по налогам носит заявительный характер, что означает, что для ее получения нужно заявление.

«В течение месяца налоговые органы примут решение о предоставлении льготы – будет произведен перерасчет либо списание суммы долга и пени, в зависимости от вида льготы», – объяснил парламентарий, добавив, что после льготникам вернут выплаченный налог.

«Для этого надо подать заявление на возврат – сумма будет возвращена в течение месяца. Особенно это может быть актуально для многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида», – рассказал он.

Председатель госсобрания также отметил, что без подачи заявления льготник будет также считаться должником, а когда сумма долга достигнет трех тысяч рублей, налоговая будет вправе обратиться в суд.

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#Общество#Новости#Социальная льгота#Льготы#Налогообложение#Налоги
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