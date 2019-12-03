Единоросы озвучили антиалкогольный план проведения новогодних каникул в Башкирии

Члены партии обсудили также ограничение продажи алкоголя в новогодние каникулы. Планируется, что полный запрет на продажу спиртосодержащей продукции наложат 3 января. Кроме того, 4, 5 и 6 января продавать алкоголь будет запрещено с 14:00 до 10:00. В дни запретов будут проводиться рейды по магазинам.