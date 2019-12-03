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Posted 3 декабря 2019, 12:10

Published 3 декабря 2019, 12:10

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

Единоросы озвучили антиалкогольный план проведения новогодних каникул в Башкирии

Единоросы озвучили антиалкогольный план проведения новогодних каникул в Башкирии

3 декабря 2019, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Партийцы уточнили и время запрета продажи алкоголя.

Члены рескома «Единой России» планируют организовать населению Башкирии досуг, в числе таких мероприятий отметили проведение Новогодних семейных игр, в рамках которых пприглашают принять участие родителей со школьниками 1-4 классов.

По мнению главы Башкирии Радия Хабирова, такие мероприятия не должны иметь принудительный характер, но в то же время он отметил, что после долгих застолий полезно заняться спортом.

Члены партии обсудили также ограничение продажи алкоголя в новогодние каникулы. Планируется, что полный запрет на продажу спиртосодержащей продукции наложат 3 января. Кроме того, 4, 5 и 6 января продавать алкоголь будет запрещено с 14:00 до 10:00. В дни запретов будут проводиться рейды по магазинам.

«Важно понять, есть ли смысл в этих ограничениях, или это работает впустую», – отметил Радий Хабиров.

Напомним, оградить население от пагубного воздействия спиртного первым решил Радий Хабиров. Он отметил, что важна и культурная составляющая на Новый год, которую власти рассматривают как альтернативу затяжному алкогольному возлиянию. Башкирский парламент планирует принять закон в декабре.

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#Общество#Новости#Алкоголь#Розничная продажа алкоголя
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