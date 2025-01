Альфа-Банк стал банком года в РФ по версии британского издания

Международное издание The Banker присудило Альфа-Банку звание лучшего «Банка года в России» («Bank of the Year in Russia 2019»). Ежегодно специалисты вручают эту премию за большой рост компании и успешную реализацию проектов, а также лидирующие позиции в сфере технологий.

Эксперты высоко оценили показатели Альфа-Банка в сфере цифровой трансформации. В частности, хорошие оценки получило обновление мобильного приложения банка «Альфа-Мобайл». Также они отметили внедрение новых услуг, в частности мгновенный выпуск карт, «семейный счет» (возможность подключить к единому счету несколько человек), предложения для заемщиков по программам ипотеки, а также виртуальные карты для представителей малого и среднего бизнеса. Также специалисты были впечатлены внедрением технологии осуществления платежей для корпоративных клиентов благодаря отпечатку пальца. Специалисты также отметили, что увеличение объемов в финансовых показателях банка полностью соответствует полученным оценкам. Со данным отчетности, по итогам 2018 года достаточность капитала первого уровня увеличилась на 13,1% - до 7031 миллиона долларов. Активы банка возросли на 5,5% - до 47199 миллиона долларов, а рентабельность капитала и его операционная эффективности достигли показателей по 19,5% и 39,4% пишет издание novostivolgograda.ru. Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что полученная награда – показатель лидирующих позиций банка на рынке. Специалист добавил, что Альфа-Банк является первым phygital банком в России, который основывается на полученном физическом и цифровом опыте. Верхошинский добавил, что ежегодно клиентская база компании пополняется новыми пользователями, который на данный момент стало уже на миллион больше. Верхошинский напомнил, что приложение Альфа-Банка «Альфа-Мобайл» также занимает высокую строчку в AppStore. Он отметил, что теперь каждый пользователь может оформить карту через приложение всего в пару кликов. Кроме того, Альфа-Банк был первым, что более 10 лет назад вышел на российский рынок с мобильной версией банка. На сегодняшний день разработчики компании трудятся над phygital branch – это физическая сеть нового формата. И именно эти показатели не оставили без внимания специалистов из The Banker. Британское издание The Banker издается каждый месяц в Лондоне. Его история начинается с 1926 года. журнал рассказывает о сфере международных финансов. Ежегодно издание вручает премию The Banker Awards лучшим банкам в мире.