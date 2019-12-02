Альфа-Банк стал банком года в РФ по версии британского издания

Верхошинский напомнил, что приложение Альфа-Банка «Альфа-Мобайл» также занимает высокую строчку в AppStore. Он отметил, что теперь каждый пользователь может оформить карту через приложение всего в пару кликов. Кроме того, Альфа-Банк был первым, что более 10 лет назад вышел на российский рынок с мобильной версией банка. На сегодняшний день разработчики компании трудятся над phygital branch – это физическая сеть нового формата. И именно эти показатели не оставили без внимания специалистов из The Banker.