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Posted 2 декабря 2019, 11:52

Published 2 декабря 2019, 11:52

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Альфа-Банк обновил мобильное приложение для своих клиентов

Альфа-Банк обновил мобильное приложение для своих клиентов

2 декабря 2019, 11:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Клиенты Альфа-Банка получили доступ к улучшенному мобильному приложению. Для них стали доступны новые функции и возможности, заметно сокращающие продолжительность проведения платежей. Разработчики сделали оформление платформы более современным.

Наиболее популярные разделы мобильной платформы перенесены в близкий доступ навигационной панели в нижней части экрана. Именно там теперь можно найти кнопки «платежи и переводы», «история операций» и «чат».

Специалисты изменили вкладку с историей операций. Клиентам Альфа-Банка достаточно осуществить пару касаний для того, чтобы продублировать один из прежних переводов со своей карточки на карточку другого человека. При выполнении платежа в операциях будет всплывать сообщение от отправителя и указываться время проведения перевода. Платформа запомнит название шаблона в исходящих операциях.

Посредством обновленного приложения клиенты Альфа-Банка, ранее обменявшие валюту, смогут ознакомиться с ее курсом во время проведения конвертации, пишет Inkazan.ru.

Пользователи получат перечень банкоматов, которые находятся поблизости от них. В платформе есть раздел поиска по адресу и станции метрополитена. Приложение позволяет узнать загруженность того или иного банковского отделения.

Разработчики упростили и ускорили процесс по переводам по номеру карты. После обновления код 3D-secure приходит в пуш-уведомлении. Код автоматически подставляется в поле подтверждения операции. При пополнении счета с карт прочих банков клиентам «Альфы» больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент об этом не просит.

После обновления приложения у пользователей появились новые возможности, которые раньше им были недоступны. Сейчас клиенты сами выбирают счет для получения средств по телефонному номеру. Платформа позволяет менять шаблоны платежей и создавать автоматические платежи по расписанию на счета юрлиц. Еще с помощью приложения можно платить ипотеку с карты другого банка без вычета комиссии.

Сегодня клиентами мобильного приложения Альфа-Банка являются более пяти миллионов человек, что составляет 75% от активной клиентской базы финансового учреждения. В Альфа-Банке рассказали, что этот показатель один из самых высоких среди российских и иностранных банков.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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