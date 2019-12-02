Альфа-Банк обновил мобильное приложение для своих клиентов

После обновления приложения у пользователей появились новые возможности, которые раньше им были недоступны. Сейчас клиенты сами выбирают счет для получения средств по телефонному номеру. Платформа позволяет менять шаблоны платежей и создавать автоматические платежи по расписанию на счета юрлиц. Еще с помощью приложения можно платить ипотеку с карты другого банка без вычета комиссии.