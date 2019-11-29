В решении ситуации на "ПОЛИЭФе" в Башкирии была использована передовая технология

— Не нужно быть химиком или проводить анализы, чтобы это понять. У стоков есть характерный запах, который ни с чем не спутаешь. Я зачерпнул из Изяка воду, она была чистейшей, ничем не пахла и была прозрачной. Если бы стоки попали, она бы сразу же стала мутной. Именно тогда я понял, что время не дать попасть стокам в реку, есть. И нужно срочно строить дамбу. Мы позвонили нашим подрядчикам, у которых есть экскаватор. Они оперативно подъехали и сразу приступили к строительству дамбы. Работа не прекращалась несколько суток. Сначала строили дамбу, потом организовали искусственные пруды для сбора воды с ручьев, сбора дождевой воды. Всех, кто работал тогда без сна и отдыха, считаю настоящими героями, без преувеличения. У нас есть все имена, весь список тех, кто трудился в те самые сложные несколько суток. Помню каждого и лично прослежу, чтобы всем не только заплатили за работу, но и поблагодарили. Это был самоотверженный и очень тяжёлый труд.