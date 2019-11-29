Президент ТПП РФ Сергей Катырин: на интернет-платформе «За бизнес» уже 275 жалоб

— Само по себе количество обращений предпринимателей может показать только рост того или иного вида давления на бизнес, — отметила куратор проекта «Инвестируй в Башкортостан», руководитель Представительства медиахолдинга «Регионы России» в РБ Евгения Куцуева. — Гораздо более важно применение механизма оценки регулирующего воздействия законов и нормативно-правых актов на деятельность каждого предпринимателя в стране. А то сначала документ как-то кулуарно принимается, а потом предприниматель пытается выжить в новых условиях. Аналитика различных порталов и проектов важна для того, чтобы после выводов из нее пользоваться правом законодательной инициативы через все созданные институты и реально вносить поправки в принятые акты, чтобы вести бизнес в России было легче не на словах, а на деле, и не госкомпаниям, а тем самым «субъектам МСП», о которых столько заботятся различные структуры.