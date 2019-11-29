Президент ТПП РФ Сергей Катырин: на интернет-платформе «За бизнес» уже 275 жалоб

Posted 29 ноября 2019, 09:30
Published 29 ноября 2019, 09:30
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
— Мы полагаем, что это серьезно остудит неправедный пыл тех правоохранителей, которые считают незаконное давление на бизнес лучшим методом работы с ним, — заявил глава одного из разработчиков проекта — Торгово-промышленной палаты России и член Наблюдательного совета платформы Сергей Катырин.
По его словам, география поступивших обращений уже охватывает более половины регионов России, отметил он. На данный момент больше всего обращений от предпринимателей из экономически развитых регионов Центрального и Южного федеральных округов.
— Показательно, что значительная часть обращений — это жалобы на очевидные неправомерные действия должностных лиц правоохранительных органов, совершенные ими в ходе проверок сообщений о преступлениях, необоснованного изъятия принадлежащего предпринимателям имущества, и зачастую парализующих работу предприятий, — отметил Сергей Катырин. — То есть речь идет о нарушениях норм действующего законодательства, которые при правильном применении и соблюдении сроков расследования, в целом, наоборот, позволяют защищать права и интересы добросовестных предпринимателей.
Палата одна из первых среди бизнес-объединений — участников платформы начала рассматривать обращения предпринимателей и публично представлять свою экспертную точку зрения. Официально первые итоги работы платформы будут рассмотрены в январе 2020 года.
Как сообщили в Аппарате Уполномоченного по защите прав потребителей в РБ, предприниматели при отправке своего обращения могут при желании направить жалобу и региональному бизнес-омбудсмену, в данном случае — Флюру Асадуллину. На данный момент от Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова в региональное ведомство не поступало каких-либо просьб изучить ту или иную ситуацию.
— Само по себе количество обращений предпринимателей может показать только рост того или иного вида давления на бизнес, — отметила куратор проекта «Инвестируй в Башкортостан», руководитель Представительства медиахолдинга «Регионы России» в РБ Евгения Куцуева. — Гораздо более важно применение механизма оценки регулирующего воздействия законов и нормативно-правых актов на деятельность каждого предпринимателя в стране. А то сначала документ как-то кулуарно принимается, а потом предприниматель пытается выжить в новых условиях. Аналитика различных порталов и проектов важна для того, чтобы после выводов из нее пользоваться правом законодательной инициативы через все созданные институты и реально вносить поправки в принятые акты, чтобы вести бизнес в России было легче не на словах, а на деле, и не госкомпаниям, а тем самым «субъектам МСП», о которых столько заботятся различные структуры.