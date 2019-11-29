МЧС по Башкирии снова предупредили о резком ухудшении погоды

Posted 29 ноября 2019, 10:19
Published 29 ноября 2019, 10:19
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
По информации республиканских спасателей, на территории Башкрии ожидается снег, морось, гололед и гололедица.
По прогнозу погоды, в регионе ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный ночью 3-8м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, местами до -13,-18°.
В ведомстве предупредили, что из-за погоды увеличивается количество трам и ЧС, связанных с гололедом и попросили быть предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитьсяи не бежать.