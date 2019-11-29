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Posted 29 ноября 2019, 10:19

Published 29 ноября 2019, 10:19

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

МЧС по Башкирии снова предупредили о резком ухудшении погоды

МЧС по Башкирии снова предупредили о резком ухудшении погоды

29 ноября 2019, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Классически жителей попросили быть внимательными и осторожными.

По информации республиканских спасателей, на территории Башкрии ожидается снег, морось, гололед и гололедица.

По прогнозу погоды, в регионе ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный ночью 3-8м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7,-12°, местами до -13,-18°.

В ведомстве предупредили, что из-за погоды увеличивается количество трам и ЧС, связанных с гололедом и попросили быть предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитьсяи не бежать.

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