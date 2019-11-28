В МЧС Башкирии опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий

Posted 28 ноября 2019, 10:26
Published 28 ноября 2019, 10:26
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
На сайте регионального МЧС появилось сообщение о том, что 28 и 29 ноября в республике ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели уточнили, что на территории республики появится гололедица и гололед.
В ведомстве напомнили, что при такой погоде увеличивается количество уличных травм и происшествий. Жителей региона призвали быть осторожными на дороге, не торопиться и не бежать.
Согласно прогнозу, 29 ноября в регион придет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -11°, местами от -13 до -18°, днем от -2 до -7°.
Напомним, Медиакорсеть сообщала, что до конца этой недели в Башкирии осадки не ожидаются.