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Posted 28 ноября 2019, 10:26

Published 28 ноября 2019, 10:26

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В МЧС Башкирии опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий

В МЧС Башкирии опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий

28 ноября 2019, 10:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

На сайте регионального МЧС появилось сообщение о том, что 28 и 29 ноября в республике ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели уточнили, что на территории республики появится гололедица и гололед.

В ведомстве напомнили, что при такой погоде увеличивается количество уличных травм и происшествий. Жителей региона призвали быть осторожными на дороге, не торопиться и не бежать.

Согласно прогнозу, 29 ноября в регион придет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -6 до -11°, местами от -13 до -18°, днем от -2 до -7°.

Напомним, Медиакорсеть сообщала, что до конца этой недели в Башкирии осадки не ожидаются.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды
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