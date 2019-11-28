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Posted 28 ноября 2019, 09:17

Published 28 ноября 2019, 09:17

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

На горсовет Уфы подал в суд внешний управляющий МУЭТ

На горсовет Уфы подал в суд внешний управляющий МУЭТ

28 ноября 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В суд направлено два заявления – к муниципалитету и городскому совету.

Иски поданы от имени внешнего управляющего МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Данила Рыбалко, передает «Коммерсантъ-Уфа».

В первом иске он требует отменить постановление мэрии, которое было принято в мае 2018 года. Согласно постановлению, в июле 2018, мае 2019 и октябре 2019 годов были доведены до нуля расходы на обновление подвижного состава.

Во втором иске управляющий просит горсовет и администрацию включить в повестку слушаний по бюджету целевое финансирование МУЭТ на обновление парка. В своих заявлениях Рыбалко отмечает, что администрация действует противозаконно и ухудшает финансовое положение должника. В исках также указано, что такие действия противоречат уставу города, так как муниципалитет должен организовать транспортное обслуживание населения.

В настоящий же момент в парке МУЭТ насчитывается 151 трамвай со степенью износа 98%. 70 единиц трамваев «Татра» изношены на 100%. Степень износа 175 троллейбусов составляет 98%.

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#Общество#Новости#МУЭТ Уфы
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