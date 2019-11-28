На горсовет Уфы подал в суд внешний управляющий МУЭТ

Во втором иске управляющий просит горсовет и администрацию включить в повестку слушаний по бюджету целевое финансирование МУЭТ на обновление парка. В своих заявлениях Рыбалко отмечает, что администрация действует противозаконно и ухудшает финансовое положение должника. В исках также указано, что такие действия противоречат уставу города, так как муниципалитет должен организовать транспортное обслуживание населения.