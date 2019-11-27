В Альфа-Банке новые клиенты получают 50% скидки при открытии счета до 1 декабря

Posted 27 ноября 2019, 12:55
Published 27 ноября 2019, 12:55
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Выгодным предложением могут воспользоваться только новые клиенты, которые первый раз открывают счет в финансовой организации по таким востребованным тарифам, как «ВЭД+», «Лучший старт», «Удачный выбор» и отдают предпочтение ежемесячной форме оплаты, сообщает vostokmedia.com.
Акция будет продолжаться одну неделю. Она действует не только во всех отделениях Альфа-Банка. Также клиент может подать онлайн-заявку или обратиться к выездным менеджерам банка
Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин рассказал, что в прошлом году после акции «Черная пятница» количество клиентов увеличилось на 30%. В этом году прирост должен быть еще больше. Альфа-Банк выбирают те, кому важны качество обслуживания, быстрые расчеты и наличие сервисов для развития бизнеса. Осин назвал это классическим взаимовыгодным сотрудничеством: клиенты используют достижения технологичного, современного банка, позволяя финансовой организации развиваться с опорой на лояльную клиентскую базу.