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Posted 27 ноября 2019, 12:55

Published 27 ноября 2019, 12:55

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Альфа-Банке новые клиенты получают 50% скидки при открытии счета до 1 декабря

В Альфа-Банке новые клиенты получают 50% скидки при открытии счета до 1 декабря

27 ноября 2019, 12:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Альфа-Банке до 1 декабря действует акция в честь «Черной пятницы»: компании и индивидуальные предприниматели могут получить скидку в размере 50% на обслуживание после того, как откроют расчетный счет. Сообщается, что скидкой можно будет пользоваться 12 месяцев.

Выгодным предложением могут воспользоваться только новые клиенты, которые первый раз открывают счет в финансовой организации по таким востребованным тарифам, как «ВЭД+», «Лучший старт», «Удачный выбор» и отдают предпочтение ежемесячной форме оплаты, сообщает vostokmedia.com.

Акция будет продолжаться одну неделю. Она действует не только во всех отделениях Альфа-Банка. Также клиент может подать онлайн-заявку или обратиться к выездным менеджерам банка

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин рассказал, что в прошлом году после акции «Черная пятница» количество клиентов увеличилось на 30%. В этом году прирост должен быть еще больше. Альфа-Банк выбирают те, кому важны качество обслуживания, быстрые расчеты и наличие сервисов для развития бизнеса. Осин назвал это классическим взаимовыгодным сотрудничеством: клиенты используют достижения технологичного, современного банка, позволяя финансовой организации развиваться с опорой на лояльную клиентскую базу.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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