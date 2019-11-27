В Альфа-Банке новые клиенты получают 50% скидки при открытии счета до 1 декабря

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин рассказал, что в прошлом году после акции «Черная пятница» количество клиентов увеличилось на 30%. В этом году прирост должен быть еще больше. Альфа-Банк выбирают те, кому важны качество обслуживания, быстрые расчеты и наличие сервисов для развития бизнеса. Осин назвал это классическим взаимовыгодным сотрудничеством: клиенты используют достижения технологичного, современного банка, позволяя финансовой организации развиваться с опорой на лояльную клиентскую базу.