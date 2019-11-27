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Posted 27 ноября 2019, 08:33

Published 27 ноября 2019, 08:33

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

«Мы будем с этим бороться»: В Башкирии намерены изменить систему оплаты учителям

«Мы будем с этим бороться»: В Башкирии намерены изменить систему оплаты учителям

27 ноября 2019, 08:33
Фото: Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министр образования республики Айбулат Хажин назвал ее искаженной.

В интервью «КП-Уфа» министр образования республики Айбулат Хажин признался, что в регионе планируют бороться с искаженной системой оплаты труда педагогам.

По словам Хажина, сейчас в Башкирии зарплата составляет 30 990 рублей, но министр отметил, что понимает, что это «средняя температура по больнице». Как будет меняться система оплаты, пока что министр не сообщил, но заверил, что точно будет повышаться.

В настоящий момент размер оклада составляет 8,5 тысяч рублей, все остальные выплаты входят в надбавки.

«Я вот могу совершенно честно сказать, что молодой учитель в селе без опыта, устроившийся сразу после вуза, получает 15,5 тысяч рублей. Это я говорю про одну ставку. Естественно, это не та зарплата, которая позволит молодому человеку думать о создании семьи и о дальнейшем развитии», – цитирует министра КП.

Айбулат Хажин также сообщил, что в республике помощи учителям работают грантовые проекты, такие как, к примеру, «Сельский учитель». В рамках проекта уже готовы к выплате 100 грантов по 600 тысяч рублей, отметил он.

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#Общество#Новости#Школьница#Школьники#Учитель
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