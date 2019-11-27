«Мы будем с этим бороться»: В Башкирии намерены изменить систему оплаты учителям

«Я вот могу совершенно честно сказать, что молодой учитель в селе без опыта, устроившийся сразу после вуза, получает 15,5 тысяч рублей. Это я говорю про одну ставку. Естественно, это не та зарплата, которая позволит молодому человеку думать о создании семьи и о дальнейшем развитии», – цитирует министра КП.