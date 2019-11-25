В Башкирии утвердили в должности еще одного министра

Напомним, при утверждении нового состава правительства Урал Искандаров, Айбулат Хажин и Марат Шарафутдинов были с приставкой и. о., так как их кандидатуры не согласовали в федеральном центре. В пятницу, 23 ноября, стало известно об утверждении Айбулата Хажина и Марата Шарафутдинова, а в субботу о назначении Искандарова.