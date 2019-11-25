В Башкирии утвердили в должности еще одного министра

Posted 25 ноября 2019, 06:14
Published 25 ноября 2019, 06:14
Modified 3 февраля, 06:58
Updated 3 февраля, 06:58
В должности министра природопользования и экологии Башкирии утвержден Урал Искандаров, передает пресс-служба главы Башкирии.
Ранее эту должность занимал Мирхайдар Фатхуллин, который добровольно ушел в отставку в июле этого года.
Урал Искандаров родился 10 декабря 1966 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет. Кандидат юридических наук.Около 25 лет проработал в качестве арбитражного судьи.
Напомним, при утверждении нового состава правительства Урал Искандаров, Айбулат Хажин и Марат Шарафутдинов были с приставкой и. о., так как их кандидатуры не согласовали в федеральном центре. В пятницу, 23 ноября, стало известно об утверждении Айбулата Хажина и Марата Шарафутдинова, а в субботу о назначении Искандарова.