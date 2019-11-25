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Posted 25 ноября 2019, 06:14

Published 25 ноября 2019, 06:14

Modified 3 февраля, 06:58

Updated 3 февраля, 06:58

В Башкирии утвердили в должности еще одного министра

25 ноября 2019, 06:14
До этого он работал с приставкой и. о.

В должности министра природопользования и экологии Башкирии утвержден Урал Искандаров, передает пресс-служба главы Башкирии.

Ранее эту должность занимал Мирхайдар Фатхуллин, который добровольно ушел в отставку в июле этого года.

Урал Искандаров родился 10 декабря 1966 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет. Кандидат юридических наук.Около 25 лет проработал в качестве арбитражного судьи.

Напомним, при утверждении нового состава правительства Урал Искандаров, Айбулат Хажин и Марат Шарафутдинов были с приставкой и. о., так как их кандидатуры не согласовали в федеральном центре. В пятницу, 23 ноября, стало известно об утверждении Айбулата Хажина и Марата Шарафутдинова, а в субботу о назначении Искандарова.

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#Алия Фатхиева#Политика#Новости#Назначение#Отставки и назначения#Кадровые перестановки
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