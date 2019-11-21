В Уфе на независимой премии «ЯМЫ Медиа» назовут лучших блогеров и журналистов

Posted 21 ноября 2019, 10:42
Published 21 ноября 2019, 10:42
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Церемония вручения премии состоится 22 ноября в РК «Огни Уфы» в неформальной обстановке.
В программе: праздничный ужин, награждение победителей, поздравление от федеральных экспертов, а после официальной части - концерт. Хедлайнер – группа Brazzaville.
Представители журналистской среды, блогеры и приглашенные федеральные эксперты в рамках первой независимой премии «ЯМЫМЕДИА» отдадут свой голос за того, кто, по их мнению, должен победить в той или иной номинации.
Среди номинаций — материалы Минзали Аскаровой и Надежды Валитовой. Они также номинированы как лучшие журналисты года.
Премия «ЯМЫМЕДИА» в 2019 году проводится впервые в рамках ежегодного мероприятия для журналистов «Бал прессы», но является самостоятельным проектом, участие в котором принимают региональные и федеральные эксперты. В их числе: Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Илья Жегулев, Иван Сурвилло, автор материалов для изданий The Village, «Афиша Daily», РБК и др.
Участие в журналистских номинациях могут принимать только действующие штатные и внештатные сотрудники редакций, находящихся на территории Республики Башкортостан. Даты публикаций печатного материала, интернет-статьи, ТВ-репортажа или радиоэфира – не ранее 11 октября 2018 года и не позднее 1 ноября 2019 года.
Номинации:
1. «Редактор года» по версии редакторов
2. Журналист года (оффлайн-голосование во время бала прессы: голоса отдаются через бумажный бланк при входе, номинация объявляется в завершении вечера)
3. «С петличкой на шее» (репортаж года)
4. «Будь или не Дудь» (интервью года)
5. «Недиванный аналитик» (лучший аналитический материал)
6. «Истина в Инсте» (лучший блог в Инстаграм)
7. Уфимский фейсбук (блог года в Фейсбук). Голосование в социальной сети
8. «Легенда журналистики» (персоналия, которая внесла большой вклад в журналистику). Номинация, определяемая региональным экспертным советом
9. «Лучшее место»: главный материал о городе, райцентре или деревне
10. «Лучший журналист, освещающий тему «Цифровизация экономики и бизнеса» - специальная номинация
11. «Пресс-служба года»
В настоящий момент все заявки, оставленные на сайте премии, учтены, и уже 20 ноября станут известны номинанты премии. Вручение наград пройдет на «Бале Прессы».