В Уфе на независимой премии «ЯМЫ Медиа» назовут лучших блогеров и журналистов

Премия «ЯМЫМЕДИА» в 2019 году проводится впервые в рамках ежегодного мероприятия для журналистов «Бал прессы», но является самостоятельным проектом, участие в котором принимают региональные и федеральные эксперты. В их числе: Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», Илья Жегулев, Иван Сурвилло, автор материалов для изданий The Village, «Афиша Daily», РБК и др.