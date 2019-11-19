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Posted 19 ноября 2019, 13:00

Published 19 ноября 2019, 13:00

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Минздрав определил самых пьющих и курящих докторов

Минздрав определил самых пьющих и курящих докторов

19 ноября 2019, 13:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министерство здравоохранения РФ назвало врачебные специальности, представители которых наиболее подвержены вредным привычкам.

Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что хирурги и анестезиологи больше других врачей злоупотребляют алкоголем и никотином.

«Это связано с высокими рисками их специализации, — цитирует Брюна RNS. — С той ответственностью, которую они вынуждены брать на себя каждый день».

Другой фактор, по мнению врача, профессиональная деформация докторов.

«Я бы назвал это врачебным цинизмом. Я все знаю об устройстве организма, меня не коснутся болячки, говорят такие врачи. Детская позиция».

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