«Скандалов дома никогда не было»: Как уфимец стал моделью, сделав себе грудь

Какого-то переломного момента не было — я переехал в Москву, выглядя все еще так же, как в Уфе. Минимум косметики: пудра, румяна. Я просто скрывал несовершенства своей кожи. Стал танцевать гоу-гоу в клубе «Рай». На работе меня красили визажисты, делали прически, подчеркивали некоторые черты лица. Я видел, в чем мои плюсы и минусы, запоминал и повторял это дома. Я становился более женственным.