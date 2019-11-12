В Башкирии к обманутым дольщикам добавили обманутых строителей

Обманутые дольщики у нас, похоже, вечная проблема-притча во языцех и нескончаемая. Людей, которые в силу тех или иных причин понадеялись чуть-чуть обхитрить рынок и купить жилье подешевле, но стали жертвами то ли обстоятельств, то ли обмана-мошенничества со стороны застройщиков, никак не могут расселить хоть куда-нибудь.
Обещают эту проблему с расселением решить к декабрю текущего года, до этого тоже было примерно миллион и одна окончательная дата решения долевого вопроса. Но все, как мы все прекрасно знаем, топчется на месте.
Но кончилось (кончилось ли?), конечно, тем, что для решения проблем дольщиков придется скинуться всем нам: бюджетникам, пенсионерам, нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Буквально – проблемы обманутых дольщиков решено решать за наш с вами счет, за счет бюджета.
Дальше, как говорится, веселее. Оказывается, к обманутым дольщикам прибавились еще и обманутые строители. «Миловского парка», кстати. Если раньше символом обманутых дольщиков всея Башкирии был микрорайон «Солнечный» (кто постарше, тот помнит, то сейчас таким символом является «Миловский парк».
Так вот в редакцию обратился один из подрядчиков, работающих на достройке злосчастного парка и рассказал свою совсем невеселую историю. Он просил не называть своего имени и название своей фирмы, потому что «Меня потом загнобят, и я больше вообще не смогу работать». Мы очень это дело понимаем, поэтому публикуем без имени и названия.
Компания ООО работала на достройке около двух лет. Платежи были нестабильны. Происходило примерно так: несколько месяцев не платят, долг доходит до нескольких миллионов, потом заказчик находит деньги, отдает их ООО и снова несколько месяцев не платит.
ООО при этом, получив деньги с заказчика, толком не может даже зарплату своим работникам заплатить – деньги приходится пускать в оборот, закупать стройматериалы. Дома-то для дольщиков достраивать надо.
Примерно в июле-августе 2019 года задолженность перед ООО снова выросла, но заказчик (государство) платить не торопилось.
- Нам конкретно говорили: сдайте до выборов дома (выборы главы Башкирии 8 сентября 2019 года), потом с вами рассчитаемся. Ну все понимаем, мы сдали 5-й квартал, это три двухэтажных дома, туда заселились дольщики. Но денег нам не дали. Приходили на стройку чиновники, в том числе из руководства Госкомстроя, обещали, но пока мы не видим ни копейки, – рассказал наш собеседник.
По словам строителя, на достройке «Миловского парка» работают три генеральных подрядчика, в субподряде у которых порядка 40 компаний, в том числе его ООО. И есть застройщик – всем известная фирма «КилСтройИнвест», которая в настоящий момент банкротится.
- Формально они нам деньги должны. Но так как у них сейчас работает конкурсный управляющий, похоже, денег мы не увидим. Рассматривался вопрос погашения задолженности перед подрядчиками (не только перед нами) квартирами. Но конкурсный управляющий сказал, что квартиры в счет долга не отдаст, потому что не будет на долги пускать конкурсную массу. Это очень серьезный звоночек, говорящий нам о том, что денег мы точно не увидим, – продолжает наш собеседник.
По рассказу строителя, дело на самом деле более чем серьезное. В этих компаниях, строящих дома, тоже работают люди, у них есть семьи, дети, кредиты, ипотека. В одной фирме работник не смог рассчитаться по ипотеке и лишился жилья. И да, строители, по словам нашего собеседника, по примеру обманутых дольщиков, вполне готовы к акциям – протест в них почти созрел.
«Обманутые дольщики, обманутые строители – всегда так было»
- Зимой 2015 года ко мне обратились люди из разных районов Башкирии, утверждая, что им не выплатили зарплату на объектах, строящихся к саммитам ШОС и БРИКС. Было их несколько сот человек, точно не скажу, но только инициативная группа состояла из порядка 60 человек. Некоторые, кстати, были несовершеннолетними. С лета 2014 года они работали на стройках и в течение 10 месяцев не получали деньги, – рассказывает правозащитник и адвокат Владислав Юсупов.
- Когда я начал заниматься этим делом, в отношении меня сфальсифицировали административное дело якобы за неуплату штрафа и на трое суток поместили в ИВС (изолятор временного содержания), полагая, что таким образом смогут избежать шумихи. Но получилось все наоборот, сработал эффект «Барбары Стрейзанд», шумиха получилась знатной, дело приняло большой общественный резонанс. Деньги в итоге ребятам выплатили, хотя по факту моего похищения и незаконного лишения свободы пока никто еще не ответил.
- По этому делу хочу сказать, что ситуация с обманутыми дольщиками и обманутыми строителями для Башкирии, к сожалению, не нова. И говорит это, в том числе, о тесной спайке правоохранительных структур и представителей строительного бизнеса, – говорит Владислав Юсупов.
Бизнес по-братски
Теперь поговорим о родственных связях и при чем здесь руководство Государственного комитета Башкирии по строительству, в частности, его второе лицо Артем Ковшов, в кабинете которого недавно проходили обыски, а сам чиновник упоминался в деле о миллионной взятке.
Артем Васильевич, будучи заместителем главы Уфимского района, отвечающим за архитектуру и строительство, выдавал разрешения на строительство, в том числе, домов в приснопамятном «Миловском парке», ставшим в последствии символом всех обманутых дольщиков.
Застройщиком парка, как известно, была фирма ООО «КилСтройИнвест» («КСИ»), которой Артем Ковшов выдал разрешение на строительство, в частности, дома № 5 в квартале 10 «Миловского парка».
ООО «КСИ», получив разрешение от Ковшова, заключило договор на строительство с ООО «Управление заказчика работ по домостроению и благоустройству» («УЗР и БД»), которое в настоящее время благополучно ликвидируется.
Так вот, «УЗР и БД» в свою очередь заключило договор на производство строительно-монтажных работ по этому дому с ООО «Технологии будущего», которым до 30 марта 2018 года владел и руководил родной брат Артема Ковшова Константин Ковшов.
На это дело обратила прокуратура Уфимского района, проводившая по заданию республиканского ведомства проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Прокуратура нашла этот конфликт интересов, подробно его описала в представлении на имя главы Уфимского района, например, тот факт, что чиновник неоднократно выезжал на стройку с инспекцией, то есть, инспектировал собственного брата, проводил с ним же совещания и т. д.
В результате прокуратура потребовала от главы района уволить своего зама за то, что тот не урегулировал конфликт интересов. Но, как мы знаем, никто никого не уволил, а Артем Ковшов просто мирно перешел с одной должности – замглавы Уфимского района – на другую должность, став заместителем председателя Госкомитета Башкирии по строительству. То есть, вместо увольнения пошел на повышение, став вторым человеком в строительной отрасли республики.
В контексте темы данного материала было бы интересно знать, как осуществлялись расчеты с компанией родного брата чиновника ООО «Технологии будущего».
«СПАРК» сообщает, что фирма вполне уверенно стоит на ногах: 2018 год при выручке 171 миллион рублей закончен с чистой прибылью в сумме 38 тысяч рублей. На балансе имеется на конец 2018 года нераспределенная прибыль в сумме 268 тысяч рублей. По налогам задолженности нет. То, есть, нормально все с фирмой и ее финансами.
Надо сказать, проблемы со строительством (обманутыми дольщиками и строителями) – не единственная напасть невезучего микрорайона «Миловский парк». Летом прошлого года, об этом сообщало информационное агентство «Башинформ», загорелся новый (построен в 2014 году) полигон ТБО, или свалка, если проще говорить, расположенная близ деревни Сергеевка того же Уфимского района.
По сообщению агентства, со ссылкой на спасателей, свалка находится на расстоянии 4 км от микрорайона Дема. Казалось бы, при чем тут «Миловский парк». А вот при чем: некогда широко разрекламированная стройка находится аккурат между микрорайоном Дема и горевшей свалкой. То есть, от свалки до «Миловского парка» всего-то пара километров. Говорят, во время пожара на помойке, в парке сильно пованивало – по густоте дыма это заметно.
Интересно, а когда рекламировали дешевое жилье в «Миловском парке», говорили о том, что жить люди будут в паре километров от новой свалки? Не припоминается этот факт. И кстати, напомним, что разрешения на строительство домов и свалки давались в одних и тех же кабинетах администрации Уфимского района. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Комментарий юриста
- На мой взгляд, проблема с расчетами с подрядчиками заключается, в первую очередь, в отсутствии механизма контроля распределения бюджетных средств, которые выделяются на завершение строительства таких проблемных объектов. Другими словами, финансирование выделяется, деньги есть, но они не доходят до конкретных подрядчиков, до строителей, – говорит адвокат Роман Петров.
Происходит, как правило, следующим образом. Некая фирма выигрывает тендер на достройку объекта. Этой фирме перечисляются все деньги по объекту, она, фирма, обещает со всеми рассчитаться. В результате те, кто реально работает, вынужден вкладывать свои деньги, а рабочие при этом сидят без зарплаты.
Все это происходит как раз ввиду отсутствия системы контроля за деньгами и, конечно же, из-за недобросовестности некоторых лиц. Также нет общественного контроля – тоже важный момент. Кстати, недаром, на мой взгляд, происходят обыски в некоторых кабинетах – выходит, что есть для этого основания.