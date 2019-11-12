В Башкирии к обманутым дольщикам добавили обманутых строителей

- Формально они нам деньги должны. Но так как у них сейчас работает конкурсный управляющий, похоже, денег мы не увидим. Рассматривался вопрос погашения задолженности перед подрядчиками (не только перед нами) квартирами. Но конкурсный управляющий сказал, что квартиры в счет долга не отдаст, потому что не будет на долги пускать конкурсную массу. Это очень серьезный звоночек, говорящий нам о том, что денег мы точно не увидим, – продолжает наш собеседник.