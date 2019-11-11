В Башкирии для верующих нет преград: сквозь забор на машине или со спичкой по мечети

Фрагмент ограждения, состоящего из ряда фигурных столбиков, был разбит возможно наехавшим со стороны улицы Сочинская автомобилем. Примечательно, что от дороги до ограждения небольшой склон и пешеходная дорожка. В 100 метрах находится РОВД Кировского района Уфы.