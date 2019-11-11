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В Башкирии для верующих нет преград: сквозь забор на машине или со спичкой по мечети

11 ноября 2019, 07:02
Фото: Медиакосеть
За прошедшую неделю в Уфе пострадали два здания мечети.

Накануне конференции, проведенной в субботу, 9 ноября, мусульманской религиозной организацией Кировского района Уфы «Ихлас» ДУМ РБ неизвестные лица повредили ночью балюстраду.

Фрагмент ограждения, состоящего из ряда фигурных столбиков, был разбит возможно наехавшим со стороны улицы Сочинская автомобилем. Примечательно, что от дороги до ограждения небольшой склон и пешеходная дорожка. В 100 метрах находится РОВД Кировского района Уфы.

Никто службу ДПС не вызывал, нарушитель не объявился, свидетелей также не оказалось.

Повреждение балюстрады мечет "Ихлас" в Уфе
Фото: МедиаКорСеть

Неделей ранее, 3 ноября, пьяный уфимец поджег мечеть «Хамза» в Сипайлово, пока искал муллу со спичкой в руке.

«Обращение к вере» в обоих случаях, к счастью, обошлись без жертв.

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